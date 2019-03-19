قبل إجراء الانتخابات رسميًا.. أشرف زكي يحسم مقعد نقيب الممثلين بالتزكية

حُسم منصب نقيب المهن التمثيلية في مصر، قبل إجراء الانتخابات المقررة يوم الجمعة المقبل.

وعلمت ”إرم نيوز“ أن النقيب الحالي، الفنان أشرف زكي، يترشح وحيدًا لمنصب النقيب، بعد أن تمسك به عدد كبير من الفنانين، حيث رفضوا أن يتواجد أي مرشح أمامه، ما يعني أن مسألة فوزه بالتزكية أمر حتمي.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية في مصر، الجمعة، لاختيار النقيب، و6 أعضاء جدد من مجلس النقابة.

وترشح لعضوية المجلس الأعضاء الـ 6 الحاليين، وهم الفنانون: إيهاب فهمي، وسامي مغاوري، وأشرف طلبة، وعفاف رشاد، ومحسن منصور، وسامح بسيوني.

كما ترشح كل من: الفنانة نهال عنبر، والفنانة نجلاء شعير، والفنان محسن صبري، والفنان الشاب محمد نبيل منيب، والفنان سامي نوار، والفنانة سميحة عبدالهادي، لعضوية مجلس النقابة.

وجاء تغيير موعد الانتخابات ليصبح يوم 22 آذار /مارس الجاري بدلًا من حزيران/ يونيو المقبل، لعدة أسباب، منها أن يكون الموعد بعيدًا عن شهر رمضان، وعن إجازة الصيف التي يسافر فيها معظم الفنانين خارج القاهرة.