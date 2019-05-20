نقيب الممثلين يكشف تفاصيل الحالة الصحية لسهير البابلي‎

كشف الفنان أشرف زكي، رئيس نقابة المهن التمثيلية في مصر، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية سهير البابلي، موضحًا أن صحتها مستقرة وأنها غادرت إلى منزلها.

وقال نقيب الممثلين، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه تواصل مع نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، والتي أكدت أن صحتها بخير وتحسنت بشكل كبير، بعد مرورها بوعكة صحية طارئة.

وأضاف أن سهير البابلي لم تخضع لعملية جراحية أو غير ذلك، لكنها كانت تُجري بعض الفحوصات، وهو ما استدعى تواجدها تحت الملاحظة لمدة يومين، كونها كانت تحتاج للأوكسجين.

الحمد لله وحده …عادت النجمه الكبيره سهير البابلي الي بيتها…بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبيه المعتاده ..وهي بخير الان .وتشكر اسرتها كل هذا الحب والاهتمام الذي أكد مكانتها الكبيره لدي جماهير العالم العربي كله… تم النشر بواسطة ‏‎Omar Zahran‎‏ في الاثنين، ٢٠ مايو ٢٠١٩

وأوضح أشرف زكي أنه سيقوم بزيارة سهير البابلي، ومعه بعض من أعضاء مجلس النقابة، لطمأنة الجمهور عليها بشكل أكبر، مؤكدًا أن ابنتها تطمئن الجمهور عليها، وأنها حاليًا تتبادل الضحك مع أسرتها وأحفادها.

من جانبه، طمأن المخرج المصري عمر زهران الجمهور على صحة الفنانة الكبيرة، بعد أن نشر صورًا لها وهي داخل المستشفى قبل ساعات، حيث كتب عبر حسابه الخاص على ”فيسبوك“: ”الحمد لله وحده، عادت النجمة الكبيرة سهير البابلي إلى بيتها، بعد أن أجرت بعض الفحوص الطبية المعتادة، وهي بخير الآن“.

وتابع ”زهران“: ”وتشكر أسرتها كل هذا الحب والاهتمام الذي أكد مكانتها الكبيرة لدى جماهير العالم العربي كله“.