أحدث ظهور للفنانة المصرية سهير البابلي على سرير الشفاء (صور)

أدخلت الفنانة المصرية سهير البابلي، إلى أحد المستشفيات بالقاهرة، بعد تعرضها لوعكة صحية، تخضع بسببها للعلاج.

وأظهرت الصور، التي كشف عنها المخرج والإعلامي المصري عمر زهران، الفنانة سهير البابلي وهي في حالة ”وهن“، حيث ارتدت غطاء رأس ومعصما طبيا، وهو ما يشير إلى قُرب خضوعها لعملية جراحية.

ونشر عمر زهران، الصور وهو برفقة سهير البابلي، على صفحته الخاصة عبر ”فيس بوك“ خلال زيارته لها داخل المستشفى، وعلقّ عليها قائلًا: ”كل الدعوات من قلبي، لسيدة المسرح، وأيقونة الفن الرائعة دومًا، سهير البابلي“.

كل الدعوات من قلبيلسيدة المسرح ..وايقونه الفن الرائعه دوما ..سهير البابلي تم النشر بواسطة ‏‎Omar Zahran‎‏ في الأحد، ١٩ مايو ٢٠١٩

وكانت الفنانة الكبيرة، تتبادل الحديث والابتسامات مع المخرج عمر زهران، لرفع حالتها المعنوية.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع أحدث ظهور للفنانة سهير البابلي، متمنين لها الشفاء العاجل.