الدكتورة خلود: هدفعكم دم قلبكم وأبني عماير لولادي من فلوسكم (فيديو)

خرجت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن صمتها لكي ترد على كل من يسبها هي وأبناءها، مهددة بمقاضاة كل من يفعل ذلك والحصول منه على تعويضات كبيرة مقابل ذلك.

وأعربت عن غضبها واستيائها، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق ”سناب شات“، قائلة: ”في ناس تكتبلي جريدة هالطول كلها سب فيني وفي عيالي وإني أنا قاطة عيالي.. والله أنا لما أروح أرفع قضية الاقي واحدة جاهلة هي إلي بتنتقدني.. يا ريت يكون فيه رقابة، مسكوا عيالكم تلفونات بس راقبوهم“.

https://www.instagram.com/p/Bw7-c2iBcfb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=dkhxz717cke2

وتابعت :“أنا حرفع قضايا وحكسبها وحاخد فلوس من ورا السب مو هادا قانونا.. هتسبوني اتكسب من وراكم وأدفعكم دم قلبكم“.

وأضافت: ”أنا إنسانة لما حد يسبني أكيد عندي رد فعل.. وعيالي للحين ما شفتوهم، نازلين فيهم سب ليش.. والله العظيم لأبني لهم عماير من وراكم.. هرفع قضايا وأبني 3 عماير.. ماني محتاجة فلوس بس حاخد عناد“.

وسبق أن واجهت الفاشينيستا الكويتية، الدكتورة خلود، العديد من الانتقادات اللاذعة، بسبب استمرار نشرها لصور جلسات تصوير وهي حامل، والتي كانت آخرها الصورة التي نشرتها عبر حسابها في ”انستغرام“ معلقةً: ”اللهم سهل عليّ ما تبقى من حملي، وهون عليّ ولادتي وأرزقني لذة احتضان جنيني“.