الدكتورة خلود: هدفعكم دم قلبكم وأبني عماير لولادي من فلوسكم (فيديو)

خرجت الفاشينيستا الكويتية #الدكتورة_خلود عن صمتها لكي ترد على كل من يسبها هي وأبناءها، مهددة بمقاضاة كل من يفعل ذلك والحصول منه على تعويضات كبيرة مقابل ذلك. وأعربت عن غضبها واستيائها، عبر مقطع فيديو لها على تطبيق "#سناب_شات"، قائلة: "في ناس تكتبلي جريدة هالطول كلها سب فيني وفي عيالي وإني أنا قاطة عيالي.. والله أنا لما أروح أرفع قضية الاقي واحدة جاهلة هي إلي بتنتقدني.. يا ريت يكون فيه رقابة، مسكوا عيالكم تلفونات بس راقبوهم". @dr_kholodiii