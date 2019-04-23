ما الذي تخطط له الدكتورة خلود مع جراح التجميل نادر صعب وأنابيلا هلال؟ (صورة)

فاجأت الفاشينيستا الكويتية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي، الدكتورة خلود، متابعيها بصورة جديدة، ظهرت فيها مع دكتور التجميل اللبناني نادر صعب، وزوجته الإعلامية أنابيلا هلال.

وألمحت الدكتورة خلود، إلى أنها تخطط لشيء ما مع دكتور التجميل وزوجته، لم تكشف عن تفاصيله، إلا أن متابعيها كعادتهم انهالوا بالتعليقات التي توقعت سبب لقائها بالثنائي، وهو إقدامها على إجراء جراحة تجميلية قريبًا.

وعلقت خلود على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، قائلة: ”مبين قاعدين نخطط على شي !؟، دكتور نادر صعب و زوجته أنابيلا يهبلوووووووون وروحهم حلوة وطيبين ودمهم خفيف“.

وكانت الفاشينيستا الكويتية أنهت شائعات خلافها مع الفنانة اللبنانية نجوى كرم، وذلك بحضورها حفل إطلاق الأخيرة، عطرًا جديدًا في الأسواق باسمها، إذ حرصت على تقبيلها في فيديو نشرته عبر حسابها بتطبيق ”سناب شات“، ورددت: ”ملعون أبو العشق“، في إشارة لاسم أحدث فيديو كليب لشمس الأغنية.

وأثارت الدكتورة خلود الجدل، في مقابلة تلفزيونية لها أخيرًا عندما صرحت بأن نجوى كرم حصلت على أجرها بالكامل في حفل رأس السنة الذي نظمته للإعلان عن نوع الجنين، مشيرة إلى أن أجرها تخطى الـ40 ألف دينار.