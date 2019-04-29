الفاشينيستا السعودية عبير سندر ترد على الساخرين من زواجها (فيديو)

ردت الفاشينيستا السعودية السمراء عبير سندر على التعليقات التي سخرت من صورها مع زوجها الشاب البريطاني ذي الملامح الأوروبية ليام أونيل مدرب فنون القتال، بسبب اختلاف لون بشرتيهما.

وقالت عبير في مقطع فيديو بثته عبر ”سناب شات“: ”الأمر وصل إلى حد الإهانة والتجريح على السوشيال ميديا، قرأت بعض التعليقات منها، يعني إنتوا قديش حياتكم مرة تعيسة ومرة حزينة حتى تطلعوا كلام بايخ وتقولوا كلام ما ينقال“.

وأضافت: ”تقولون إزاي هي قاعدة تقول تحب لونها ثم تتزوج واحد أبيض واشقر.. إيش دخل؟“.

وتابعت الفاشينيستا السعودية: ”هو أنا علشان أحب نفسي أكره الناس التانيين كلهم؟ والبعض يقول إنتي لهاي الدرجة معقدة حتى تختاري واحد أشقر؟؟“.

وواصلت حديثها قائلة: ”والله مرة ما له دخل.. علاقة الناس لا دخل لها بالشكل أو اللون أو أي شيء تاني.. نحنا اتفقنا على المستوى العقلي والطباع وأحببنا بعضنا“.

واحتفلت المودل السعودية ونجمة مواقع التواصل الاجتماعي عبير سندر، بزفافها على مدرب فنون القتال ليام أونيل منذ أسابيع قليلة، وتقضي شهر العسل حاليًّا في سنغافورة.

وكانت عبير كشفت النقاب عن خطوبتها من مدرب فنون القتال البريطاني، وأوضحت حينها أنه مسلم الديانة؛ ما أثار جدلًا واسعًا وكان الخبر مفاجئًا لجمهورها ومتابعيها.