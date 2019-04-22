نجوى كرم تكشف عن عمل فني يجمعها بشيرين عبدالوهاب

كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عن تعاونها فنيًا مع النجمة المصرية شيرين عبدالوهاب، وذلك في رسالة وجهتها لها، ردًا على باقة ورد أرسلتها شيرين لـ“شمس الأغنية“ بمناسبة إطلاقها العطر الجديد.

ونشرت نجوى صورة لباقة الورد التي أرسلتها شيرين لها، عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“، وعلقت عليها قائلة: ”شفت جنينة ورد، وعرفت إنها من فنانة حقيقية، إحنا أهلك ولبنان بيتك، كتير انبسطت بالعمل المشترك، يا نعم الإخوة والإنسانية“.

Cheft jnaynit ward w 3reft Enna men fenneeni 7a2i2iyyi..Ne7na ahlik w lebneen baytik..

Ktir nbasatt bel 3amal l mouchtarak ????

Ya Ni3m l oukhouwwi wl enseniyyi???????? @sherine pic.twitter.com/ScwAVxKmCk — Najwa Karam (@najwakaram) April 22, 2019

وكانت شيرين قد تغزلت بنجوى، برسالتها التي أرفقتها مع باقة الورد، حيث قالت: ”لما شفتك واتعاملت معاكي عرفت يعني إيه شمس الأغنية، شمس منورة عالناس وبتدفيهم وتحميهم وتاخد بالها منهم“.

وأضافت شيرين: ”إنتي ست الكل، بتمنالك كل التوفيق لعطرك الجديد، إن شاء الله ينجح ويكون على قدر محبة الناس ليكي“.

وعلمت ”إرم نيوز“، أن العمل الفني الذي سيجمع نجوى وشيرين، يدور في إطار إنساني، تحت رعاية شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، ومن المقرر الكشف عن مزيد من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن شيرين عبدالوهاب، ستخضع للتحقيق في مصر، من جانب نقابة الموسيقيين، خلال الأسبوع الجاري؛ على خلفية قرار إيقافها عن الغناء بسبب اتهامها بالإساءة لبلدها، في حفل أقيم مؤخرًا بدولة البحرين.

ومن المقرر إسدال الستار على قضية إيقافها عقب انتهاء التحقيق معها.