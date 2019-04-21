بالفيديو.. هاني شاكر يكشف حقيقة إجراء شيرين عبد الوهاب تحليل مخدرات

كشف الفنان المصري هاني شاكر نقيب الموسيقيين، حقيقة الأنباء التي ترددت عن إجراء الفنانة شيرين عبد الوهاب تحليلًا للمخدرات، على خلفية أزمة إيقافها عن الغناء وتحويلها للتحقيق.

وقال شاكر، في تصريحات تلفزيونية: ”ده كلام فارغ، لا كان في تفكيرنا ولا بادرنا بفكرة مثل هذه، ولا أعرف من مروج هذه الشائعات“.

وكانت شيرين قد واجهت اتهامًا بالإساءة لمصر، بعد تصريحها المثير للجدل في حفل لها بالبحرين، حيث قالت: ”هنا أتكلم براحتي في مصر ممكن يسجنوني“.

وقررت نقابة الموسيقيين، إيقاف الفنانة المصرية عن الغناء، وتحديد موعد للتحقيق معها، خلال الأسبوع الجاري.

ومن جانب آخر، تطرق شاكر لأزمة حفل الفنان محمد رمضان، الذي أقيم نهاية الشهر الماضي، وصعوده على المسرح مستعرضًا عضلاته، ما دفع عدد من المحامين لتقديم بلاغات ضده وتوجيه إنذار لنقابة الموسيقيين بسبب إعطائه تصريحًا بالغناء.

وأوضح شاكر في تعليقه مجددًا على الأزمة: ”محمد رمضان يستطيع الغناء وإحياء الحفلات، ولكن لإمتاعنا بإمكانياته الصوتية، وليست إمكانياته العضلية“.