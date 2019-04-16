نجوى كرم تعلق على تصريحات الدكتورة خلود

علقت الفنانة اللبنانية، نجوى كرم، على تصريحات الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، بشأن ماقالته الأخيرة عن تقاضيها مبلغ كبير يتخطى الـ٤٠ ألف دينار كويتي لإحياء حفل رأس السنة، والإعلان عن جنس توأمها، قائلة: ”أنا ماراح أرد.. أنا بقول إننا انبسطنا في هيدي السهرة“.

وقالت في تصريحات تلفزيونية، إنها لن تتراجع عن تصريحاتها السابقة بهذا الشأن، مضيفة: ”مازلت عند كلامي أنا ما بتراجع عن مواقفي.. كانت لذيذة مع الموجودين لا أكتر ولا أقل“.

وكانت ”الفاشينيستا“ الكويتية الدكتورة خلود قد ظهرت مع الإعلامي صالح الراشد، واستنكرت الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لمجرد أنها أحيت حفل رأس السنة الذي نظمته الأولى للإعلان عن مفاجأة حملها بتوأمين.

وقالت: ”هي فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب.. وأجرها عالي وايد بس تستاهل، أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي“.

وفي ذات السياق كذبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تصريحات الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود بشأن الأجر الذي أعطته للنجمة اللبنانية، نجوى كرم، مقابل إحياء حفل رأس السنة.

وقالت الأحمدية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”عم بحكي عن الدكتورة خلود مع الأستاذ صالح الراشد، بأن نجوى كرم جات غنت عندها وأخدت 40 ألف دينار.. بالأمانة بدي أقولكم أنه بالتأكيد أن نجوى كرم هذا ليس أجرها.. هي بتاخد أكتر من كده بكتير“.