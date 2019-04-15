نضال الأحمدية تهاجم الدكتورة خلود بسبب نجوى كرم (فيديو)

كذبت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية تصريحات ”الفاشينيستا“ الكويتية الدكتورة خلود بشأن الأجر الذي أعطته للنجمة اللبنانية نجوى كرم مقابل إحياء حفل رأس السنة.

وكانت الدكتورة خلود قالت أثناء ظهورها مع الإعلامي صالح الراشد إنها أعطت نجوى كرم أكثر من 40 ألف دينار كويتي.

وقالت الأحمدية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على ”إنستغرام“: ”عم بحكي عن الدكتورة خلود مع الأستاذ صالح الراشد بأن نجوى كرم جات غنت عندها وأخدت 40 ألف دينار.. بالأمانة بدي أقولكم أنه بالتأكيد أن نجوى كرم هذا ليس أجرها.. هي بتاخد أكتر من كده بكتير“.

وتابعت: ”أنا متأكدة أن نجوى راحت كرمان تأمن مداخيل العائلة اللي برقبتها.. لأن الفنان حتى لو معه مصاري كتير يحب يستثمر نفسه.. وقالت إن نجوى وظيفتها تغني.. طبعا نجوى وظيفتها تغني لمين من الناس حتى المنور“.

وأرفقت الإعلامية اللبنانية مقطع الفيديو بتعليق قائلة: ”هذا ليس أجر نجوى كرم كما ادعت مدام خلود.. ونجوى أدت وظيفتها لأنها مسؤولة“، مشيرة إلى أن الدكتورة خلود كذبت بشأن الأجر الذي أعطته للفنانة الكبيرة نجوى كرم.

وكانت ”الفاشينيستا“ الكويتية الدكتورة خلود قد ظهرت مع الإعلامي صالح الراشد، واستنكرت الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لمجرد أنها أحيت حفل رأس السنة الذي نظمته الأولى للإعلان عن مفاجأة حملها بتوأمين، قائلة: ”هي فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب.. وأجرها عالي وايد بس تستاهل، أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي“.