الدكتورة خلود تكشف عن أجر نجوى كرم في حفلها المثير للجدل (فيديو)

استنكرت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الهجوم الذي تعرضت له الفنانة اللبنانية نجوى كرم، لمجرد أنها أحيت حفل رأس السنة الذي نظمته الأولى للإعلان عن مفاجأة حملها بتوأمين.
وقالت خلود في تصريحات تلفزيونية: ”هي فنانة كبيرة وليها احترامها لكن هي وظيفتها في النهاية تغني مكان ما تحب، ما دام الإنسانة جت وقدرناها وحطناها في رأسنا، وهي ما جت كده، هي خدت أجرها كامل“.
وأضافت أن ”أجرها عالي وايد بس تستاهل، أنا طلبتها بحق حفل رأس السنة والإجراءات تمت بشكل طبيعي وكانت هي وايد مستانسة، ما أقدر أقول يمكن هي ما تحب، لكن هو فوق 40 ألف دينار كويتي“.
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صالح وهقها بأجر الفنانة نجوى كرم #The_Plane | الرحله 15 مع دكتورة #خلود والمتوجهه الى #السعودية #الأردن #المغرب @dr_kholodiii #كابتن #صالح_الراشد @solo_alrashed على خطوط #قناة_atv @atvkw تاريخ الرحلة الجمعة 12-4-2019 تردد ????Nillesat 11555 V 5/6 اشترك وفعل خاصية التنبية لتشاهد الحلقات الكاملة على حسابنا في يوتيوب atvkuwait البرنامج فكرة الكاتبه مريم القلاف @qalafiya اعداد عبدالحميد_السبكي @abdelhamedelsobky بروديوسر المنتج الفني كارول_عادل @carol.adel اخراج محمد عز @director_mohamed_ezz اشراف عام #احمد_الفضلي @a_alfadli11 #طب_وتخير #الكويت #رمضان #مسلسلات #فن #حلقة #تجميل #نايت
وعلقت خلود على المشككين بجنسيتها، قائلة: ”عادي إن كل شي يشككون فيني، ده ممكن يشككون إني أنا ما في الوجود، أنا جدتي لبنانية والدة والدي، فيا عرق لبناني، وعندي جواز سفر واحد هو الكويتي، وما أخدت الجواز الأردني“.
وكانت الفنانة اللبنانية نجوى كرم قد أثارت الجدل بإحيائها حفلًا خاصًا للفاشينيستا الدكتورة خلود، حيث اتهمها ناشطون بتشويه صورتها مقابل المال، في حين رأى آخرون أن حضور نجوى لحفلات أشخاص بمستوى خلود، يدل على أفول نجم المطربة اللبنانية.
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الاسم الثلاثي.. ليش يشككون بجنسيتج؟ #The_Plane | الرحله 15 مع دكتورة #خلود والمتوجهه الى #السعودية #الأردن #المغرب @dr_kholodiii #كابتن #صالح_الراشد @solo_alrashed على خطوط #قناة_atv @atvkw تاريخ الرحلة الجمعة 12-4-2019 تردد ????Nillesat 11555 V 5/6 اشترك وفعل خاصية التنبية لتشاهد الحلقات الكاملة على حسابنا في يوتيوب atvkuwait البرنامج فكرة الكاتبه مريم القلاف @qalafiya اعداد عبدالحميد_السبكي @abdelhamedelsobky بروديوسر المنتج الفني كارول_عادل @carol.adel اخراج محمد عز @director_mohamed_ezz اشراف عام #احمد_الفضلي @a_alfadli11 #طب_وتخير #الكويت #رمضان #مسلسلات #فن #حلقة #تجميل #نايت