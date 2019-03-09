لأول مرة.. نجوى كرم تحيي حفلًا في السعودية

تحيي الفنانة اللبنانية، الملقبة بـ“شمس الأغنية اللبنانية“، نجوى كرم، حفلها الأول في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الجاري.

ونشرت شركة ”روتانا“ بوستر الحفل الذي يقام بتاريخ 28 مارس/آذار الجاري في محافظة الخبر، ويشارك في إحياء الحفل مع نجوى كرم، المطرب العراقي الذي يحمل الجنسية السعودية منذ 2010، ماجد المهندس، والملقب بـ“برنس الغناء“، وسيتم الإعلان عن موعد بيع التذاكر قريبًا.

وعبر جمهور كرم عن تشوقهم لإحياء حفلها في المملكة، وتفاعل العديد من محبيها مع بوستر الحفل، واقترح البعض أن تؤدي أغاني بعينها يرغبون بسماعها.

يأتي حفل كرم والمهندس في السعودية بعد حفلهما الناجح الذي أقيم في فبراير/شباط الماضي، بدولة الكويت، ضمن فعاليات مهرجان ”فبراير“ الكويت، الذي نفدت بطاقاته بعد مرور 24 ساعة على طرحها.