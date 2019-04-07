بعد ”فيديو الجرابيع“.. نضال الأحمدية توجه رسالة لهالة صدقي (فيديو وصور)

دافعت الإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية، عن الفنانة المصرية هالة صدقي، بعد أزمتها الأخيرة الخاصة بالفيديو المسيء، الذي انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت ”الأحمدية“، مقطع فيديو، عبر حسابها على ”إنستغرام“، قالت فيه: ”يعني هالفيديو اللي نزل وكذبت هالة صدقي أنه ما صوتها.. بدي أقلك أستاذة هالة يا ريته كان صوتك.. واللي قال هالكلام مش غلطان أبدًا.. على شو أنتي عم بتكذبي هالكلام، على الأقل هالكلام بينقل الواقع، وإحنا بالعمر اللي عشناه ما عشنا أسوأ من هيك.. مش بس في الوسط الفني بل بكل الأوساط.. أوسخ من هيك ما فيه“.

وأرفقت الإعلامية اللبنانية، الفيديو بتعليق قائلة: ”هالة صدقي على حق“.

جدير بالذكر أنه تم تداول مقطع فيديو، خلال الأيام الماضية للفنانة هالة صدقي، على نطاق واسع، ظهرت خلاله وهي تسب العاملين معها في التصوير، ووصفتهم بـ“الجرابيع“، بجانب تكرارها للفظ أكثر من مرة.

وكانت هالة صدقي، قد أعلنت بعد انتشار هذا الفيديو، أنه مُفبرك، وكتبت عبر صفحتها الشخصية بموقع ”فيسبوك“: ”تم التوصل للي فبرك الفيديو وهو مونتير فاشل هاجر لأمريكا، ويشاركه ابن عمته ويعمل بالمجاري بأمريكا“.