نضال الأحمدية تكشف علاقة نوال الزغبي بمحاولة اغتيالها (فيديو)‎

View this post on Instagram

@eremnews . . كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن علاقة النجمة اللبنانية بمحاولة الاغتيال التي تعرضت لها قبل سنوات، موضحة أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اعترفت لها بأن زوجها السابق هو الذي قام بتدبير هذه المحاولة. . . #إرم_نيوز #اخبار #نضال_الاحمدية #نوال_الزغبي #مشاهير #اخبار_مشاهير #لايك #لايكات #تفاعل #لبنان