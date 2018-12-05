نضال الأحمدية تكشف علاقة نوال الزغبي بمحاولة اغتيالها (فيديو)‎

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن علاقة النجمة اللبنانية بمحاولة الاغتيال التي تعرضت لها قبل سنوات، موضحة أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اعترفت لها بأن زوجها السابق هو الذي قام بتدبير هذه المحاولة.

وقالت نضال، في تصريحات تليفزيونية،” محاولة قتلي الساعة 9 صباحًا والي اشتهرت وعملت ضجة كبيرة وقتها لأنها كانت أول محاولة قتل لصحفية في لبنان..وبعدين ما زلت أعاني منها “.

وعن المتورطين في محاولة اغتيالها، قالت ” 2 ضباط والفنانة نوال الزغبي الي قالت إنه جوزها ايلي ديب هو من اتفق مع الضباط لمحاولة قتلها”.

وكانت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية قد تعرضت عام 2007 لمحاولة اغتيال أمام بيتها، ونتج عن ذلك العديد من الأضرار المادية والمعنوية لها، وحدوث ارتجاجات في الأذن الوسطى لنضال، وسقوط أسنانها الأمامية وجروح عميقة بالرأس أدت لخياطة 74 غرزة برأسها، إضافة إلى العديد من الإصابات الأخرى.