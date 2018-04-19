طليق نوال الزغبي يتعرض لهجوم حاد من جمهورها.. وهكذا رد عليهم

تعرض إيلي ديب طليق الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لهجوم عنيف بعد التهديدات التي وجهها لطليقته من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”.

وفور نشر التهديدات، شن جمهور نوال هجوما حادا ضد إيلي ديب، وصل حد توجيه شتائم له، ما جعله يخرج عن صمته ويرد عليهم ويوجه اللوم إلى طليقته بقوله إن “الفانز مرآة للفنان”.

وأشار إلى أن “الردود والتعليقات السلبية التي جاءت له من جمهور نوال الزغبي، تركها ولم يحذفها”.

وقال: “بمجرد أن الفنان يجمع هيك نوعية ناس حواليه يعني هو بيحب هيك نوعية أقل ما يقال عنها شوارعية”.

وكشف إلى أنه استطاع الانتصار في المعركة القضائية التي خاضتها نوال الزغبي ضده، قائلًا: “بيكفي إن الله معي والقضاء أنصفني بكل الدعاوى يلي أقامتها زوجتي علي وعلى بنتي وربحتها كلها وآخر دعوى ربحتها من كم يوم”.