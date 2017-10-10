كيف ردت الفنانة نوال الزغبي على اتهامها بتقليد عمرو دياب؟

ردت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول التلميح بتقليدها للنجم المصري عمرو دياب وذلك بسبب إعلانها عن التحضير لأغنية جديدة بعنوان ” برج الحمل”.

وكتبت نوال في تغريدة لها على موقع “تويتر”: “للتوضيح أغنية برج الحمل جاهزة من شهر 4 وهي من ألحان سمو الأمير الموسيقار طلال”.

للتوضيح اغنية #برج_الحمل جاهزة من شهر ٤ وهي من الحان سمو الأمير الموسيقار طلال @Talalpage — Nawal El Zoghbi (@NawalElZoghbi) October 10, 2017

وكان الهضبة قد طرح أغنية “أجمل عيون” ضمن أغاني ألبومه الجديد “معدي الناس” والذي وجه كلمات لأصحاب “برج الحوت”.

ومن جانب آخر تستعد الزغبي لتصوير كليب “برج الحمل” في لبنان تحت إدارة المخرج بسام ترك، وهو باللهجة الخليجية من ألحان طلال وأشعار عبداللطيف البناي وتوزيع الموسيقار حسام كامل، وإشراف عام خالد أبو منذر.