وزير الصناعة الإيراني يقول إن بلاده جاءت على رأس الدول المصدرة للعراق خلال 2018

قال وزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، اليوم السبت، إن بلاده جاءت على رأس الدول المصدرة إلى العراق، خلال العام 2018.

وأوضح في تصريحات خلال زيارته للمنطقة الصناعية الواقعة بولاية ”كرمنشاه“، غربي إيران، أن ”المنطقة الصناعية توجد في موقع مهم جدًا“، لإجراء المعاملات التجارية بين بلاده والعراق.

وأشار رحماني إلى أن المنطقة ستشهد استثمارات جديدة مستقبلًا، بتعليمات من الرئيس حسن روحاني، موضحًا أن تركيا والصين تعدان المنافس الأول لبلاده فيما يتعلق بتصدير المنتجات للعراق.

وذكر أن الصادرات الإيرانية (غير النفطية) إلى العراق بلغت 12 مليار دولار خلال عام 2018، وأن بلاده تهدف لرفعها إلى 20 مليار دولار خلال عام 2019.