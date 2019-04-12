القوات العراقية تقتل انتحارييْن من داعش بإنزال في الأنبار

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، الجمعة، أن القوات العراقية قتلت انتحارييْن اثنين من ”داعش“، بعملية إنزال جوي في صحراء الأنبار غربي البلاد.

وقال قائد شرطة الأنبار الفريق هادي رزيج كسار، إن قوة من الفوج التكتيكي للشرطة، وبمساندة طيران الجيش، نفذت الجمعة، عملية إنزال جوي في صحراء منطقة الحسينيات غربي الأنبار.

وأضاف كسار أن القوة اشتبكت مع مجموعة من عناصر ”داعش“، وقتلت انتحاريين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة.

وأوضح أن القوة تمكنت من الاستيلاء على أسلحة وعتاد كان بحوزة الإرهابيين.

ووفق المصدر نفسه، فقد نفّذت القوة عملية إنزال جوي أخرى في صحراء الأنبار، واعتقلت ثلاث إرهابيين مطلوبين للقضاء.

من جهتها، أكدت خلية الإعلام الأمني (تتبع للدفاع)، في بيان أن ”تشكيلا (قوة) من طيران الجيش العراقي نفذ، واجب إسناد لقيادة عمليات الأنبار“.

وأضاف أن ”العملية أسفرت عن اعتقال ثلاثة مطلوبين، وقتل عنصريْن من داعش الإرهابي، كانا يشغلان منصب ما يسمى بـ’أمير’، وهما أبو خاجر السنجاري، وأبو بشير الأنصاري“.

كما أسفرت العملية أيضا عن ”قتل إرهابي داعشي يعمل ‘آمر تموين’، وتدمير عجلة كان يستقلها خلال تنفيذ العملية، إضافة إلى تدمير عجلتين اثنتين، وحرق 4 مضافات تضم أحزمة ناسفة وعتادا وعبوات ناسفة“.