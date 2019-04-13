تقرير: الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعًا إيرانيًا سوريًا لتطوير الصواريخ

أفاد تقرير نشره موقع“ ديبكا ”العسكري العبري أن هدف غارات شنتها طائرات حربية إسرائيلية فجر السبت في سوريا كان موقعًا إيرانيًا-سوريًا مشتركًا لتطوير صواريخ أرض- أرض عالية الدقة في بلدة مصياف شمال غرب البلاد.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر رسمي قوله إن طائرات إسرائيلية قامت بقصف موقع عسكري في بلدة مصياف قرب مدينة حماة فجر اليوم، ما أدى الى إصابة 3 مقاتلين بجروح وتدمير عدد من المباني، وإن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط بعض الصورايخ قبل الوصول إلى أهدافها.

ونقل الموقع العبري عن مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية قولها ”إن الاهداف شملت أيضًا مركزًا سوريًا للأبحاث والتطوير في مجال الأسلحة إضافة إلى مواقع عسكرية أخرى“.

ولفت الموقع إلى أن إسرائيل لم تؤكد رسميًا حتى الآن قيام طائراتها بالهجوم مشيرًا إلى أنه الأول بعد لقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في 4 الشهر الحالي وبعد فوز نتنياهو في انتخابات الثلاثاء الماضي.