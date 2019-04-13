طائرات إسرائيلية تنفذ غارات وهمية فوق جنوب لبنان

نفذت طائرات إسرائيلية غارات وهمية فوق مدينة صيدا جنوب لبنان فجر اليوم السبت، ما أثار هلع السكان ودفع بعضعهم إلى النزول إلى الملاجئ تحسبًا لعمليات قصف.

واستمرت الطائرات من طراز ”اف 16“ أمريكية الصنع في التحليق على علو منخفض لأكثر من 10 دقائق بعد الساعة الثانية فجرًا، في حين أفاد سكان في مناطق جنوبية أخرى عن تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية التي قامت بكسر حاجز الصوت فوق مناطق البقاع شرق لبنان عند الحدود مع سوريا.

وجاء تحليق الطائرات الإسرائيلية وسط أنباء عن قيامها بقصف موقع عسكري سوري في بلدة مصياف قرب مدينة حماة فجر اليوم، ما أدى الى إصابة 3 مقاتلين بجروح وتدمير عدد من المباني، وفقًا لوكالة سانا السورية الرسمية ”سانا“.

وقال أحمد بزري من سكان صيدا: ”استطعنا رؤية الطائرات التي كانت تحلق على علو منخفض جدًا لدرجة أننا ظننا أنها ستقوم بقصف المدينة.. والكثير من الناس أصيبوا بحالة رعب وهرعوا إلى الملاجئ، وهذه هي المرة الأولى التي يحلق فيها الطيران الإسرئيلي على هذا العلو المنخفض منذ سنوات وكأنه ينفذ غارات وهمية“.