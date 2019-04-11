وفاة الفنان محمود الجندي.. نجوم الفن يودعون نجمًا خلوقًا بكلمات مؤثرة‎

ودع نجوم الفن في مصر ، الفنان الكبير محمود الجندي الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بكلمات مؤثرة وعبارات حزينة.

وخيمت حالة من الحزن على الفنانين عبر حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن حزنهم على رحيل الفنان المصري الذي أثرى الفن بأعمال ذات طابع خاص حتى أصبحت عالقة في أذهان الجميع.

ورحل عن عالمنا الفنان القدير محمود الجندي في الساعات الأولى من اليوم الخميس عن عمر ناهز 74 عامًا، ومن المقرر إقامة العزاء اليوم في مسقط رأسه بمركز أبو المطامير في البحيرة.

وودع الفنان أحمد السقا الراحل الجندي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قائلا: ”محمود الجندي إلى روحك الطيبه كل السلام“، أما الفنان محمد هنيدي فنشر صورة له مع الجندي في أحد المسرحيات وعلق عليها قائلا: ”البقاء لله“.

أما الفنان محمد عادل إمام نعى الجندي: ”إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ .. البقاء لله محمود الجندي“ وكذلك كتب الفنان حسن الرداد: ”البقاء والدوام لله في النجم الكبير محمود الجندي، أرجو قراءة الفاتحة على روحه“.

لكن الفنان محمود البزاوي ودع الجندي بكلمات مؤثرة قائلاً: ”عمنا محمود الجندي في ذمة الله .. بعد رحلة عظيمة و طويلة مع الفن .. وعلى رأي الزعيم عادل إمام في فيلم اللعب مع الكبار لما قال ”علي الزهار مات علي مات علي الزهار مات يا مدام ..أنا مين ؟ مش مهم أنا مين بقولك علي مات .. علي اتقتل معملش حاجه مات علشان بيحلم “ .. مع السلامة يا عمنا“.

وودعه الفنان أحمد حلمي قائلاً: ”إنا لله وإنا اليه راجعون، اللهم ارحمه وأدخله فسيح جناتك. وداعًا أستاذ محمود“.

ونعاه أيضًا الفنان محمد هنيدي بوضع صورة للجندي في أحد مشاهد مسرحية معلقًا عليها:“البقاء لله“.

الفنان صلاح عبدالله نعى الجندي أيضًا قائلاً ”مع السلامة وفي رعاية الله ورحمته يا محمود هنام حزين قوي دا لو عرفت أنام ياجندي“.

كما نعته الفنانة سمية الخشاب قائلة ”الفنان محمود الجندي في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة آمين“.

الفنانة رانيا يوسف أيضا كتبت على حسابها تودعه: ”البقاء لله الفنان محمود الجندي في ذمة الله، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة، فقدنا فنانًا كبيرًا وعظيم“.

الفنان المصري محمود الجندي الذي رحل عن عالمنا اليوم، قدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والدراما، أشهرها مسرحيات ”علشان خاطر عيونك، بالو بالو، إنها حقًا عائلة محترمة“، وفي الدراما ”الشهد والدموع، دموع في عيون وقحة، ابن حلال“، وفي السينما قدم ”شمس الزناتي، اللعب مع الكبار، التوت والنبوت“.