شاهد بالفيديو.. آخر ظهور للفنان المصري محمود الجندي قبل وفاته

توفى الفنان المصري محمود الجندي فجر الخميس، عن عمر يناهز 74 عامًا، إثر وعكة صحية تعرض لها.

وكان آخر ظهور للفنان القدير، مع الإعلامية سمر يسري من خلال برنامجها ”حفلة 11“ والذي يذاع على قناة ”أون إي“ وتحدث خلال اللقاء عن حياته وزواجه وأعماله الفنية واعتزاله.

وأوضح الحندي حينها أنه اعتزل الفن ”حفاظًا على كرامته“، مشيرًا إلى أن ”السلوكيات والقيم التي كانت موجودة بالمهنة تغيرت، ولم يعد هناك احترام للكبير“.

يذكر أن آخر أيام الجندي كانت في أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومن المقرر أن يتم تشييع جثمانه من مسجد الشيخ عبد الحكم، بمسقط رأسه بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.