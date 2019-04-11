وفاة الفنان المصري محمود الجندي

توفي الفنان المصري محمود الجندي، فجر الخميس، عن عمر ناهز الـ74 عامًا، في أحد مستشفيات مدينة ”السادس من أكتوبر“.

ومن المقرر أن يشيع جثمانه من مسجد ”الشيخ عبدالحكم“ بمسقط رأسه في مركز ”أبو المطامير“ بمحافظة البحيرة.

ومر الجندي بأزمة صحية طارئة، خلال الأيام القليلة الماضية، نُقل على أثرها إلى المستشفى الذي توفي به.

يذكر أن الفنان محمود الجندي له باع طويل في السينما والمسرح والتلفزيون، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة وضعته على طريق النجومية، ومنها أفلام: ”كلب بلدي“، و“واحد من الناس“، و“الحرب العالمية الثالثة“، و“القرد بيتكلم“، و“الفرح“، و“هروب اضطراري“.

كما قدم عددًا من المسلسلات، مثل ”رمضان كريم“، و“الجماعة“، و“أفراح إبليس“.

وكان الفنان الراحل، يواصل خلال الفترة الحالية، تصوير مسلسل ”حكايتي“، بطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين.