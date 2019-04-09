زينة تحصل على حكم قضائي جديد ضد أحمد عز

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا قضائيًا لصالح الفنانة زينة ضد الفنان أحمد عز، بزيادة نفقة طفليها من عز ”زين الدين“ و“عز الدين“ إلى 30 ألف جنيه شهريًا ”قرابة 1725 دولارًا“، بدلًا من 20 ألف جنيه.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بالقاهرة، بقبول الدعوى المقامة من زينة، ضد عز، والتي طلبت فيها زيادة نفقة طفليها التوأم، لتقرر المحكمة زيادة مبلغ النفقة.

يذكر أن محكمة الأسرة قضت في وقت سابق بإلزام عز دفع مبلغ 20 ألف جنيه نفقة لصالح زينة وتوأمها، قبل أن تقيم دعوى أخرى لزيادة مبلغ النفقة والتي قضت المحكمة بقبولها.

فيما حصلت زينة على حكم مسبق أيضًا بحصولها على مصروفات دراسية لطفليها بمقدار 29 ألف جنيه إسترليني، عن العام الماضي.

يذكر أن زينة أنجبت الطفلين من عز، واستطاعت نسب طفليها له بعدما أنكر زواجه منها في بداية قضيتهما التي تعود إلى سنوات، وشهدت أروقة المحاكم نزاعًا قضائيًا بينهما.