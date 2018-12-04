الفنان أحمد عز يكشف عن إصابته في الرأس أثناء تصوير “الممر”

يواصل الفنان المصري أحمد عز، تصوير أحداث فيلمه الجديد” الممر”، والذي تدور وقائعه حول أحداث من حرب الاستنزاف بين مصر وإسرائيل.

وأعرب عز لـ” إرم نيوز” عن سعادته البالغة بخوضه هذه التجربة السينمائية التي وصفها بالعظيمة، لتخليدها وتوثيقها لحقبة زمنية مهمة في تاريخ مصر، ما بين عام 1967 إلى عام 1973، والتي شهدت حرب الاستنزاف، ولكونها كانت حاضنه لأحد أبطال ذلك العصر وهو الفريق إبراهيم الرفاعي قائد ومؤسس فرقة الصاعقة، الشخصية التي يجسدها عز في الفيلم.

وقال إنه “مرَّ بالعديد من الصعوبات أثناء تصوير الفيلم، منها تعرّضه لإصابة بالرأس خلال تجسيده لاشتباكات عسكرية تندرج ضمن أحداث الفيلم، كما أنه يقوم بالتصوير بإحدى صحارى مصر في طقس بارد، إضافة لتجسيده للعديد من مشاهد الصاعقة المرهقة كصعود الجبال والقفز وغيرهما”.

وأضاف أنه “رغم التعب الشديد الذي تعرّضتُ له إلا أن الفيلم يعني لي الكثير خاصة أنه أتاح لي فرصة العمل مع المخرج الكبير شريف عرفة، وأعاد لي العمل مع رفيقة أولى بطولاتي في فيلم مذكرات مراهقة، الفنانة التونسية هند صبري“.

وتوقع عز أن يشارك الفيلم بموسم إجازة نصف العام، لكن ذلك يتوقف على توقيت انتهاء المونتاج والمكساج، مبيّنا أنه سيبدأ تصوير الجزء الثاني من فيلم “أولاد رزق” مطلع العام المقبل.