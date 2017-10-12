هند صبري ترد على حقيقة نشرها علم تركيا وإهانة تونس (صور)

خرجت الفنانة التونسية هند صبري، عن صمتها، بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له بسبب وضعها علم تركيا بالخطأ بجوار اسم بلادها تونس، خلال التهنئة التي نشرتها لمنتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم.

وقالت هند عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن مكتبها الإعلامي هو المسؤول عن النشر على صفحاتها الرسمية، موضحة أنه بسبب تواجدها بالهند وحالياً بالإمارات ولوجود فارق توقيت، جعلها تكتشف خطأ وضع علم تركيا عوضًا عن علم بلدها تونس متأخرًا.

وأضافت: “لا أحد معصوم عن الخطأ وأعتذر مجدداً عن اللّغط الذي حدث، جمهوري يعلم جيدًا أنه من المستحيل أن يكون هذا خطأ ناتجاً عني شخصياً، لكن هذا التوضيح للمشككين والمزايدين”.

وكانت “صبري” قد نشرت تغريدة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، متضمنة علم تركيا بدلاً من علم تونس بالخطأ.

وقالت هند صبري في التغريدة التي نشرتها، بعد فوز المنتخب المصري وتأهله لمونديال روسيا 2018: “مبروك لمنتخب الفراعنة الرجالة الذين اسعدوا مصر كلها بعد طول انتظار، وعقبال بلدي الحبيب تونس”، وأرفقت هذه التغريدة بعلم تركيا بدلاً من علم تونس برفقة علم مصر، وهو ما أثار غضب متابعيها الذين شنوا عليها هجوماً، معتبرين أنه من غير المعقول أن تخطئ في علم بلدها وتجهل التمييز بينه وبين علم تركيا.

ووقع بالخطأ نفسه مواطنها الممثل ظافر العابدين، خلال تهنئته أيضا للمنتخب المصري بالتأهل لكأس العالم.