تأجيل تصوير ”حكايتي“ لياسمين صبري لسبب غريب

قال المخرج المصري أحمد سمير فرج، إنه اضطر لتأجيل بعض مشاهد مسلسله الجديد "حكايتي"، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري، وتنافس به في الموسم الدرامي في رمضان المقبل، مؤكدًا أن المشاهد التي أجلها خاصة بياسمين صبري في طفولتها. وأوضح في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أنه طالب شركة الإنتاج بالبحث عن طفلة تشبه ياسمين صبري، لتجسيد مشاهدها في الطفولة، كون المسلسل يبدأ بمشاهدة فتاة تحلم بالصعود والوصول لحلمها. ولم يتوقف تصوير العمل، حيث تواصل ياسمين صبري تصوير مشاهد أخرى تجمعها بالمشاركين في المسلسل، حيث تبدأ أحداث حكايتها من مدينة الإسكندرية.