تأجيل تصوير ”حكايتي“ لياسمين صبري لسبب غريب

قال المخرج المصري أحمد سمير فرج، إنه اضطر لتأجيل بعض مشاهد مسلسله الجديد ”حكايتي“، الذي تقوم ببطولته الفنانة المصرية ياسمين صبري، وتنافس به في الموسم الدرامي في رمضان المقبل، مؤكدًا أن المشاهد التي أجلها خاصة بياسمين صبري في طفولتها.

وأوضح في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أنه طالب شركة الإنتاج بالبحث عن طفلة تشبه ياسمين صبري، لتجسيد مشاهدها في الطفولة، كون المسلسل يبدأ بمشاهدة فتاة تحلم بالصعود والوصول لحلمها.

ولم يتوقف تصوير العمل، حيث تواصل ياسمين صبري تصوير مشاهد أخرى تجمعها بالمشاركين في المسلسل، حيث تبدأ أحداث حكايتها من مدينة الإسكندرية.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة من أسرة فقيرة تنقلب حياتها رأسًا على عقب، حيث تدخل في قصة حب تجعلها كالسندريلا التي يسعى الأمير الثري للزواج منها.

وتبدأ قصة الحب عندما تعمل ياسمين صبري، في دار للأزياء، حيث يقع في حبها شاب من أثرياء المدينة، وترفض أسرتها زواجها منه.

ويقوم ببطولة مسلسل ”حكايتي“ كل من ياسمين صبري، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، مها أبو عوف، إسلام جمال، سارة نخلة، نهال عنبر وغيرهم، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.

يُذكر أن ياسمين صبري غابت عن الدراما المصرية الموسم الماضي، وتعود هذا العام بالبطولة المطلقة لمسلسل ”حكايتي“ لأول مرة، وكان آخر أعمالها مسلسل ”الحصان الأسود“، مع النجم المصري أحمد السقا.