الفنان أحمد بدير: انتظروني مع ياسمين صبري في ”حكايتي“ (فيديو إرم)

كشف الفنان المصري أحمد بدير عن آخر أعماله الفنية، موضحًا أنه يشارك في تصوير مسلسل جديد يحمل اسم ”حكايتي“، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري ووفاء عامر، ومجموعة كبيرة من النجوم المصريين.

وأعرب، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، خلال مشاركته في مهرجان ”المركز الكاثوليكي المصري للسينما“، في دورته الـ 67، عن سعادته لتكريمه في المهرجان؛ لأنه من المهرجانات القوية التي حافظت على استمراريتها وتطورها طوال هذه الفترة.

وعن موعد عودته للمسرح الكوميدي، قال الفنان المصري أحمد بدير، إن هناك عملًا مسرحيًا قريبًا سيقوم بتحضيره خلال الفترة المقبلة مع عدد من النجوم.