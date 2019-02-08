أحمد بدير ينهي شائعة زواجه من سارة طارق أرملة سعيد طرابيك (صورة)

حرص الفنان المصري أحمد بدير على الظهور برفقة زوجته الجديدة، خلال فعاليات حفل توزيع جوائز المهرجان الكاثوليكي للسينما المصرية في دورته الـ67، حيث قطع شائعات زواجه من أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك.

ويعد هذا الظهور هو الأول لزوجة الفنان أحمد بدير، منذ فترة طويلة، وعندما سأله أهل الصحافة والإعلام عن السيدة المتواجدة معهم أجاب ضاحكًا: “دي زوجتي ولا أقولكم خطيبتي؟”.

وانتشرت شائعات تفيد بزواج أحمد بدير سرًا من سارة طارق، أرملة الفنان الراحل سعيد طرابيك، الأمر الذي أغضبه بشدة، وذلك في منتصف يناير الماضي.

وخرج أحمد بنفسه لينفي الشائعات، وأنّ كلّ ما تمّ تداوله حول زواجه بشكلٍ سرّي من سارة طارق لا أساس له من الصحة.

كما نفت سارة طارق هي الأخرى الخبر، وعبّرت عن غضبها من انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحتها، مشددة على أنها لم تتزوّج.

وتوافد عدد من نجوم الفن على المهرجان الكاثوليكي؛ لتكريمهم، ومنهم هشام سليم، رغدة، أحمد بدير، إيمان سركسيان، وفاروق الفيشاوي وإلهام شاهين وإيمان البحر درويش وغيرهم من الفنانين.