نادين خوري لـ “إرم نيوز”: أنا بخير ولا صحة لشائعة وفاتي

نفى المكتب الإعلامي للفنانة السورية نادين خوري، اليوم الثلاثاء، شائعة وفاتها بعد أن أصبحت بحالة صحية حرجة.

وأكدت الفنانة نادين خوري في اتصال هاتفي مع “إرم نيوز”، “أنها بخير ولم تتعرض لأي عارض صحي”، معتبرة أن ما تم نشره قد يكون ما يتمناه البعض، وأنها تعتبره نكتة لايمكن أن تؤثر عليها أو على مشوارها وحياتها.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية والصفحات الفنية، شائعات عن صحة الفنانة نادين خوري، خلال الأيام الأخيرة، وتم تداولها بشأن وضعها الصحي ودخول أحد المستشفيات؛ لإجراء عملية جراحية، ومن ثم وفاتها.

وقال المكتب الإعلامي للفنانة نادين خوري، إن مصدر إطلاق الشائعة بات معروفًا من خلال سعي الكثير من الصفحات والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات اليوتيوب، لاستغلال أسماء المشاهير في سوريا و الوطن العربي؛ بهدف الحصول على مشاهدات وتفاعل بأسلوب رخيص ومبتذل.

من جانب آخر، تواصل الفنانة نادين خوري حاليًا تصوير دورها في مسلسل “محي الدين بن عربي”، حيث تؤدي شخصية “فاطمة القرطبية” المعلمة الروحية لابن عربي.

ويعرض لها مسلسل “ما فيي”، إخراج رشا شربتجي، على شاشة قناة أبو ظبي.