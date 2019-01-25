الأديبة السورية هند دويعر تترجم قصصًا من أراضٍ عدة

نشرت دار “هدوء” السورية، حديثًا، مجموعة قصصية تحمل عنوان “قصص من أراضٍ عدة” وهي نصوص قصصية لمجموعة من أبرز كتاب الغرب، ترجمتها الأديبة السورية هند دويعر.

والمجموعة غنية بتفاصيل أماكن وأزمنة متنوعة، تتناول حياة أبطال من مختلف البلدان، وتتطرق لطرق عيش عديدة ومجتمعات إنسانية من خلفيات متنوعة.

وتميز أسلوب المُترجمة بالسلاسة والإمعان في التصوير ونقل مخزون تلك القصص، مع الحفاظ على روح النص بلغته الأصلية، لتفرد حيزًا لعادات وتراث الشعوب، مُستخدمة الأدب كأداة للتعرف على الآخر.

واعتمد أسلوب “دويعر” بالدرجة الأولى على التعريب، محاولة الابتعاد عن الترجمة الحرفية، وإبراز الخلفيات النفسية للأبطال، والتفاعل معها.

وتقع المجموعة الصادرة عن داء هدوء” التابعة لمؤسسة “جيرون” في 138 صفحة من القطع المتوسط، وتتضمن 24 قصة عالمية؛ ومن بين الكتاب الذين ترجمت لهم مكسيم غوركي، وأنطوان تشيخوف، وأوسكار وايلد، وآخرون، وقصصًا تعود للقرنين الثامن عشر والتاسع عشر.

هند دويعر؛ أديبة ومترجمة من مدينة السويداء السورية، تبلغ من العمر 30 عامًا، وهي طالبة في كلية الفنون الجميلة في جامعة دمشق، وسبق أن أصدرت مجموعة من الكتب؛ منها رواية “راقصة الكواليس”.