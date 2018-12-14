نادين خوري تنتهي من تصوير “عطر الشام 4” (صور)

أنهت الفنانة السورية القديرة نادين خوري تصوير دورها في الجزء الرابع من مسلسل “عطر الشام” إخراج محمد زهير رجب وإنتاج شركة “قبنض” للإنتاج والتصوير الفني.

وتتابع القديرة “خوري” أحداث شخصيتها المعروفة “عزمية خانم” وهي شخصية إشكالية، وقاسية، وتتعامل بفوقية مع أهل الحارة، ظهرت في الأجزاء السابقة وسيستمر شعورها في الجزء الرابع بأنها أعلى مستوى من الآخرين، غير أنها ستقترب أكثر من أهل الحارة، وسيستمر حضورها بقصص جديدة ومثيرة مع دخول شخصيات جديدة إلى حياة عائلتها.

وأحبت الفنانة نادين خوري هذه الشخصية؛ لأنها تختلف عن بقية الشخصيات النسائية في هذا العمل من خلال القرارات التي تصدرها، ووجود حالات متنوعة لحياتها حتى مع أبنائها الذين تصطدم معهم في مواجهات مختلفة.

وترى الفنانة نادين خوري أن المرأة السورية لم تكن ضعيفة ولا تابعة إنما هي معروفة بقوتها وثقافتها الواسعة، وحضورها المؤثر في المجتمع، لذلك تفضل دائمًا الانتقاء من بين الشخصيات التي تعرض عليها، باحثة عن وجود جانب من القوة لشخصية السيدة الشامية التي تؤديها حتى تصل حقيقة المرأة الدمشقية إلى الجمهور ولا تبقى محصورة بالحالة المستكينة والخاضعة التي تُظهرها عليها في بعض الأعمال.

من جانب آخر، تواصل الفنانة نادين خوري تصوير دورها في مسلسل “ما فيي” إخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة “الصباح”.