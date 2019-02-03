الفنانة الإماراتية أحلام تعود إلى “روتانا” (فيديو)

شارك الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، سالم الهندي، متابعيه عبر “إنستغرام”، بمقطع فيديو جمعه بالفنانة الإماراتية أحلام، معلنًا فيه عن تعاون الشركة معها في عدة نشاطات فنية خلال الفترة المقبلة.

وأكد سالم، إجراء نقاشات رسمية مع أحلام تمهيدًا لعودتها لأحضان “روتانا” بعد غياب استمر فترة طويلة.

وقالت أحلام في الفيديو، الذي جمعهما على متن طائرة، إنهما يخططان لتعاون فني قريب مطالبةً جمهورها بانتظار المفاجآت، فيما أوضح سالم، قائلًا: “انتظروا المفاجآت، العودة القوية”.

وكانت النجمة الإماراتية أحلام قد تلقّت هديّة من سالم الهندي، خلال زيارتها إلى الكويت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهي عبارة عن باقة ورد مرفقة برسالة خاصة، وهي ما مهدت للتعاون المنتظر.

يُذكر أن أحلام طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة “أبرحل”، وحققت نسب مشاهدة واستماع مرتفعة.

من جانبهم، تفاعل المتابعون مع الثنائي، متمنين لهما مزيدًا من النجاح والتقدم، وأن يخططا جيدًا لما هو قادم.