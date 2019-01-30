قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟ (صور)

استفزت ناشطة قطرية الفنانة الإماراتية أحلام، عقب المباراة التي انتهت بفوز منتخب قطر برباعية على نظيره الإماراتي ضمن بطولة كأس آسيا مساء أمس.

وفي حين لم تعلق أحلام على المباراة وفضلت الصمت حتى لا تُغضِب أيًّا من جماهير البلدين، خاصة أن زوجها هو رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري، إلا أن مغردة قطرية أعادت تغريدة للفنانة تقول “سنضحك” دون أن تشير من قريب أو بعيد إلى المباراة وحاولت أن تستفزها بها، وهو ما رفضته الفنانة.

وكانت البداية بنشر أحلام صورة قديمة لها بتعليق: “بنضحك وتدل دربها قريبًا”، لكن مغردة قطرية تدعى “ابتسام” استفزت الفنانة وأعادت تغريدتها قائلة: “عسى بس ضحكتي وباركتي لابو عيالج القطري؟!”.

وجاء رد أحلام عليها: “ياعمري انتي شايلين بس همي، أيوه بنضحك أنا وجمهوري وأنا كتبت التاريخ 2/2 لسه ما جا هالتاريخ وخاص لجمهوري وبالرغم من فرحتكم بالفوز اللي تستاهلونها لأنكم تستحقون الفرحة إلا أنكم ما شلتوني من بالكمـ ما تعتقدين إن في أشياء أهم مني تفكرون فيها وسط الفوز وألف مبروك يا أهلي أهل قطر”.

وأضافت: “مش فاضية للمباريات عندي شغل بالنسبة لي أهم وتوني انتهيت وشفت تغريدتچ العظيمه وتغريدتي كتبت فيها بنضحك 2/2 حسبي الله ونعم الوكيل شوفي التغريده من كم يوم والله عيب خلاص امصخت ترآها وليش تفتكرين ان تغريدتي لكم ترى عيالي قطريين والحمد لله ماجاتكم مني مغثه وما زلت أعتبر نفسي منكم عيب”.