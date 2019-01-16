مشرف قناة “بداية” يفاجئ السعوديين بانتقاله إلى روتانا

وقَّعت مجموعة “روتانا” الإعلامية السعودية الخاصة، عقدًا مع المشرف العام السابق على قناة “بداية” المحافظة، سامي الجعوني، لتقديم برنامج مسابقات ترفيهي، في تحوّل جذري ومفاجئ لعمل الإعلامي السعودي الذي أدار قناة تلفزيون الواقع حتى إغلاقها قبل أقل من عام.

وسيقدم “الجعوني” البرنامج الترفيهي برفقة الفنانة السعودية مروة محمد، عبر قناة “روتانا خليجية” التي تستقطب جمهورًا سعوديًا كبيرًا.

وشكل انضمام الجعوني لمجموعة “روتانا” ضربة جديدة لجمهور قناة “بداية” التي أغلقتها وزارة الإعلام في نيسان/أبريل الماضي، ولم تفلح محاولات إدارتها بإعادة بثها مجددًا، إذ بدت خطوة الجعوني بمثابة تأكيد على أنه لا عودة إلى بث قناة “بداية”.

ولم يكشف “الجعوني” عن قيمة العقد الذي وقّعه مع “روتانا” ولا مدته، مكتفيًا بذكر اسم البرنامج “توب سناب شو”، وزميلته في التقديم، مروة محمد، بجانب صور تجمعهما ضمن صورة ترويجية للبرنامج.

سعدت بتوقيع عقد تقديم برنامج #topsnapshow#توب_سناب_شو

على شاشة #قناة_روتانا خليجية

برفقة زميلتي مروة محمد

كأضخم برنامج عربي لــ #مشاهير السناب pic.twitter.com/eDP03rGsQi — سامي الجعوني (@samialjaoni) January 16, 2019

وتلقى “الجعوني” تهاني من متابعي حسابه على موقع “تويتر”، لكنه تلقّى أيضًا انتقادات لاذعة من فريق آخر لم يرقَ له التغيير الجذري في توجه الشاب السعودي الذي انتقل من العمل كمسؤول عن قناة محافظة إلى قناة متحررة مثل “روتانا”.

تمنياتي لك بالتوفيق عزيزي سامي ???? — مالك الروقي (@alrougui) January 16, 2019

سامي يوم كان في بداية شخصية غير ومن أول ماتقفلت القناة طلعت شخصية ثانية تماماً ، ليش النفاق والظهور بوجهين؟ وش المبرر إنك تدعي المثالية أمام جمهور بداية؟!

عموماً خروجك من بداية خير لها ولنا ، ولو تحاول بيدينك ورجلينك ماراح تنجح مثل نجاحك في بداية والسبب معروف ..! — ????:14/6 (@NooorSSS) January 16, 2019

سامي يوم كان في بداية شخصية غير ومن أول ماتقفلت القناة طلعت شخصية ثانية تماماً ، ليش النفاق والظهور بوجهين؟ وش المبرر إنك تدعي المثالية أمام جمهور بداية؟!

عموماً خروجك من بداية خير لها ولنا ، ولو تحاول بيدينك ورجلينك ماراح تنجح مثل نجاحك في بداية والسبب معروف ..! — ????:14/6 (@NooorSSS) January 16, 2019

الله يعوضنا خير علي ثقتنا فيك

وف كل من اعتقدنا انه على بداية واعلامها المحافظ باقي

كنت أظن وكنت أظن وما بقي ف العمر شي وخاب ظني — بنت الأزهر (@p_ijs) January 16, 2019

وترك الجعوني قناة “بداية” بعد وقت قصير من إغلاقها الأخير، وغيّر تعريفه لنفسه عبر حسابه على موقع “تويتر”، بأنه إعلامي وأخصائي برامج تلفزيون الواقع، وينشط منذ ذلك الحين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووسمت قناة “بداية” نفسها كمحطة إعلامية محافظة منذ انطلاقها أول مرة في العام 2005، إذ منعت النساء من الظهور في برامجها، بجانب غياب الموسيقى عن ساعات بثها الطويلة، وهما سمتان شائعتان لأنصار التيار المحافظ في السعودية.

وتنتمي “بداية” لقنوات “برامج الواقع”، وقد أثارت الجدل مرارًا، وتلقت إنذارات رسمية بمخالفة قوانين البث عدة مرات، قبل إغلاقها قبل أقل من عام على خلفية انتقادات لاذعة واجهتها بسبب قيام المشرف على فترة البث بإبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرةً.