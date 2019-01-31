رابح صقر يعتذر عن عدم المشاركة في مهرجان الكويت

اعتذر المطرب السعودي رابح صقر عن عدم مشاركته الغنائية في الحفل الغنائي المقرر إقامته في الثامن من فبراير/ شباط المقبل، ضمن مهرجان ‎فبراير الكويت “هلا فبراير”.

وأصدرت شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” بيانًا توضيحيًا، اليوم الخميس، ذكرت فيه أن صقر اعتذر لظروف طارئة وخاصة به، على أن يتم الإعلان عن البرنامج الجديد قريبًا”.

وكان من المقرر أن يحيي رابح صقر الحفل بمشاركة المغني الكويتي نبيل شعيل، إلا أن الأخير يبدو أنه سيتكفل بإحياء الحفل بمفرده.

وفي عام 2011، عبّر المطرب نبيل شعيل عن استيائه من رابح صقر؛ بسبب الإحراج الذي سببه له، حين أخلّ الأخير بالاتفاق معه، حيث اتفقا على أن يقدما معًا أغنية ثنائية وطنية وهي “يا دار”؛ مما اضطر شعيل لاختتام وصلته الغنائية بدون أغنية وطنية.

ويعد “هلا فبراير” أبرز مهرجان شامل يقام بدولة الكويت سنويًا، بتمويل من القطاع الخاص وبعض المؤسسات، ويتضمن حفلًا افتتاحيًا عبارة عن كرنفال استعراضي يتم في العادة على امتداد شارع سالم المبارك في منطقة السالمية.

وتعتبر الحفلات الغنائية من أبرز الأنشطة والفعاليات المقامة بالمهرجان، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية، وبعض الأنشطة الترفيهية الأخرى.