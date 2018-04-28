غضب سعودي من ارتفاع أسعار تذاكر حفل محمد عبده ورابح صقر في جدة

انتابت حالة من الغضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، عقب إعلان شركة “روتانا” للإنتاج الموسيقي، عن أسعار تذاكر الحفل الغنائي الضخم الذي يحييه نجما الخليج محمد عبده ورابح صقر بالمملكة.

وتبلغ أسعار التذاكر التي طرحتها صفحة “روتانا” موسيقى، على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر” 300 ريال، و500 ريال، و750 ريالًا، و1000 ريال، و1500 ريال.

“300 ريال قيمة فاتورة كهرباء”، هكذا جاء أحد الردود الغاضبة من متابعي “تويتر”، على أسعار تذاكر الحفل المرتفعة.

وسخر آخر قائلًا، “يا رجال ما دفعت 15 ريالًا في شريط كاسيت عشان أدفع 300 ريال تذكرة”، فيما علّق أحدهم: “والله لو طلال مداح موجود ما بدفع 300”.

ورأى آخر، أن على الشركة حل مسألة ارتفاع التذاكر، مطالبًا بتدخل الفنانين لحل الأزمة، في الوقت الذي تساءل أحدهم عن سبب رفع الأسعار مجددًا..

ويحيي الفنانان محمد عبده، ورابح صقر حفلهما الغنائي، الجمعة الموافق الـ4 من مايو/آيار المقبل، بالصالة المغطاة “الجوهرة” في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالمملكة العربية السعودية، وينظم الحفل من طرف شركة “روتانا”، بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة بالمملكة.