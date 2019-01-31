من غرفة نومه.. سورية في الكويت تسرق طليقها بمساعدة إيراني

تقدَّم وافد سوري في الكويت ببلاغ للجهات الأمنية أفاد فيه بأن زوجته السابقة، ووافد إيراني قاما بسرقة مبلغ من المال من داخل غرفة نومه.

وذكر مقدم البلاغ أن الزوجة السابقة سرقت مبلغ 2790 دينارًا كانت داخل الدولاب في غرفة نوم طليقها، بمنزله الواقع في منطقة الجهراء.

وانتقل رجال الأمن الجنائي إلى الشفة، لرفع الآثار من داخل غرفة نوم وافد سوري للوقوف على مدى صحة ما ورد في البلاغ المقدم من المجني عليه.

وحسب صحيفة “الأنباء” الكويتية، لم يوضح المبلغ العلاقة التي تربط بين طليقته والإيراني الذي ادَّعى أنه دخل إلى غرفة نومه.

وكان وافد سوري من مواليد 1992 ويسكن الجهراء ويعمل في إحدى وكالات السيارات، تقدَّم مساء أمس الأول إلى مخفر الجهراء، وأبلغ عن حدوث كسر وسرقة مبلغ مالي قدره 2790 دينارًا من مسكنه.