سارة نخلة تطوي صفحة عبدالله أحمد محمود وهذه مواصفات فتى أحلامها (فيديو إرم)

كشفت الفنانة السورية سارة نخلة، عن مواصفات فتى أحلامها المستقبلي، رغم أن إجراءات طلاقها أو خلعها من الفنان المصري أحمد عبد الله محمود، لم تتم بعد.

وقالت سارة في لقاء خاص مع “إرم نيوز”: “لا أفكر في الارتباط حاليًّا، ولكن إذا كان ثمَّة شخص ما وسيمٌ وجميلٌ فلِمَ لا؟”.

وأضافت: “بالتأكيد أهم شيء الأخلاق التي لم تعد موجودة هذه الأيام، ولا تهمني الجنسية سواء أكان سوريًّا أم مصريًّا، أريد رجلًا حقيقيًّا.. أهم شيء أن يكون رجلًا”.

من جانب آخر، أكدت نخلة أن عام 2018 كان سعيدًا بالنسبة لها، إذ تواجدت في 3 أعمال فنية هي “للحب فرصة أخيرة”، و”نصيبي وقسمتك”، وفيلم “كارما”.

وأشارت إلى أنها تحضر لمسلسل جديد، تَظهر من خلاله في ماراثون دراما رمضان المقبل، رافضة ذكر اسمه لأنها لم تبدأ تصويره بعد.

يذكر أن الفنانة السورية نفت في وقت سابق أنباء عن طلاقها، مشيرة إلى أن زوجها لا يريد إتمام إجراءات الطلاق، وأنه يسعى لإجبارها على الخلع حتى يتبرأ من حقوقها الشرعية.