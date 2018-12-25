تعرف على أبرز حالات طلاق الفنانين في 2018‎

انتهت العديد من العلاقات الزوجية في الوسط الفني خلال عام 2018، بالرغم من امتدادها لسنوات طويلة.

لكن بعض العلاقات لم تدم إلا أيامًا، ورغم محاولات هؤلاء النجوم إخفاء حالات طلاقهم، كُشف أمرهم بواسطة وسائل الإعلام المختلفة.

ويرصد هذا التقرير أبرز حالات الطلاق لفنانين خلال عام 2018:

غادة عادل

أكثر وصف قد يعبر عن طلاق الفنانة المصرية غادة عادل من زوجها المخرج مجدي الهواري، هو انتهاء “عشرة العمر”، حيث مضى على زواجهما أكثر من 20 عامًا أنجبا خلالها 5 أبناء، لينتهي زواجهما سرًا حتى تم الكشف عن ذلك.

ياسمين عبد العزيز

بعد زواج دام 17 عامًا، تفجر نبأ زواج رجل الأعمال المصري محمد حلاوة من الفنانة ريهام حجاج، لتخرج ياسمين عبدالعزيز عن صمتها، وتعلن طلاقها من زوجها سرًا منذ عام، لأسباب لم تذكرها أو تسرد تفاصيلها.

رانيا يوسف

قضت 7 أعوام مع زوجها رجل الأعمال طارق عزب، واتضحت علاقة الحب التي تربطهما خلال ظهورهما سويًا، حتى أنهما بقيا أصدقاء بعد طلاقهما العام الجاري، ولعل أبرز الأدلة على ذلك، وقفته بجانبها ودعمه لها في أزمة فستانها الكاشف الذي أحدث ضجة شديدة.

مي سليم

تزوجت المطربة والممثلة الأردنية مي سليم من الفنان المصري وليد فواز بعد قيامهما بأداء دور فني جسداه سويًا، واحتفل النجمان بشهر العسل الذي لم يقضيا منه إلا 26 يومًا فقط، مدة زواجهما، ليتفاجأ الجميع بطلاقهما، وتصريحات فواز التي عبر فيها عن ندمه لهذا الزواج.

ناهد السباعي

لم يستغرق زواجهما إلا ليلة وضحاها، حتى أصبحت الفنانة المصرية ناهد السباعي في تعداد المطلقات خلال عام 2018، إذ انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد عبد ربه، قبل ساعات من إتمام حفل زفافهما، وظل الطرفان متكتمان على أسباب طلاقهما إلى أن أرجعت السباعي أسباب انفصالها، لاقتناعها هي وزوجها بتلك الخطوة.

سارة نخلة

شغلت ملكة جمال سوريا السابقة، الفنانة سارة نخلة الرأي العام بعد طلاقها من الفنان المصري الشاب أحمد عبدالله محمود، إذ أُشيع وقتها أنها طلبت الخلع منه لرفضه طلاقها، بعد زواج دام لثلاث سنوات فقط، لم ينجبا خلالها أطفال.

طلعت زكريا

أدهش الفنان المصري طلعت زكريا الجميع بنبأ طلاقه من والدة الفنانة المصرية الشابة هنا الزاهد، التي تُدعى شيرين المنزلاوي، بعد زواج دام لـ10 سنوات.

وحتى إعلان خبر الطلاق، لم يصرح أي من الطرفين بأسباب الطلاق.

عبد الله عباس

بعد شهرين من زواجهما، أعلن الفنان الكويتي عبد الله عباس في عيد الحب الماضي، انفصاله عن الممثلة ليلى عبدالله، برسالة شارك بها جمهوره على السوشال ميديا تتطرق إلى ودية الطلاق، متمنيًا عدم إطلاق الشائعات.

مشاري العوضي

أعلن المطرب الكويتي مشاري العوضي، طلاقه من الفنانة هند البلوشي، وقال إن الطلاق تم منذ عام، وذلك لخلافات بينهما، كما أنه اعترض على الكليب الذي أطلقته وقال إنه يسيء إليه.

تامر عاشور

بعد شهر فقط من زواجهما، انتشر نبأ طلاق المطرب المصري تامر عاشور من سمر أبو شقة، الأمر الذي تداوله جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى تم رؤيتهما سويًا في أحد المرات، وتوقع البعض عودتهما إلى بعضهما.

تامر عبدالمنعم

فاجأ الفنان تامر عبدالمنعم الجمهور بانفصاله عن زوجته الثانية إيمان الطوخي، في ظل تكهنات من الجمهور بعودتهما إلى بعضهما مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

ياسمين صبري

خلال استضافتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية الفنانة إسعاد يونس، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت النجمة ياسمين صبري لجمهورها بأنها متزوجة من شخص اسمته “دودي” منذ 5 سنوات، وتم لاحقًا تأكيد طلاقها منه دون الكشف عن أسباب ذلك.