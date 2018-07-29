مي سليم في صورة مع عمر السعيد.. ماذا بعد طلاقها من وليد فواز؟

أثارت صورة نشرها الممثل عمر السعيد تجمعه بالفنانة مي سليم عبر حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، الكثير من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما، خاصةً بعد مرور أيام قليلة على انفصالها عن وليد فواز.

وأظهرت الصورة الفنانة مي سليم وهي تحتضن الممثل عمر السعيد، إذ أرفق الأخير بالصورة جملة كتب فيها: “أنا والحلوة الطيبة الجدعة مي سليم”.

وتنوعت تعليقات محبي ومتابعي الممثل الشاب والفنانة مي بين متسائل عن طبيعة العلاقة بينهما، وكذلك سر قيام مي سليم بتلك الخطوة بعد أيام قليلة من انفصالها.

واعتبرت إسراء مؤمن أن تلك الصورة تعمد فيها الطرفان الكيد للفنان وليد فواز، فيما توقع محمد ميدو أن يعقدا قرانهما قريبًا.

وفوجئ الجمهور بإعلان الفنان المصري وليد فواز انفصاله عن الفنانة مي سليم، قبل مرور شهر على زواجهما، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع “تويتر”.

وكتب فواز في تغريدة له: “الحمد لله على كل شيء.. في الوقت اللي الناس بتهنيني فيه بجوازي.. للأسف بتتكتب النهاية لحياة زوجية لم تكد تبدأ بعد.. دعواتكم”.

وكانت مي سليم ووليد فواز، أعلنا عقد قرانهما الشهر الماضي، بشكل مفاجئ للجميع، واقتصر الحفل على حضور عدد قليل من الأقارب والأصدقاء.