خفض تصنيف سلطنة عمان إلى‭‭”‭BB+”‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة

خفضت مؤسسة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، تصنيف سلطنة عمان إلى”BB+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقدرت أن الوضع المالي الأساسي لسلطنة عمان أصبح توسعيًا أكثر في 2018، بمعيار اتساع العجز الأولي غير النفطي.

وقالت إن توقعات إنتاج وأسعار النفط ودخول إيرادات النفط إلى الميزانية الحكومية تكتنفها الضبابية بشدة.

وبينت أن تراجع أسعار النفط سيقيد المجال أمام السياسات في 2019-2020.

وقالت إنها تقدر أن الأصول الأجنبية لصندوق الاحتياطي العام للدولة، قد تسمح للحكومة العمانية بالبقاء بعيدًا عن أسواق الدين لمدة عام إلى عامين.

وأضافت أنها تفترض أن التزام عمان الطوعي بقرارات أوبك، سيقيد متوسط إنتاج النفط عند مستويات 2018 البالغة نحو 980 ألف برميل يوميًا، وهو ما دون الطاقة الإنتاجية القصوى للبلاد.