دراسة طبية: النساء في سلطنة عمان يسبقن الرجال في التدخين

أفادت دراسة طبية رسمية، بأن النساء في سلطنة عمان يبدأن التدخين قبل الرجال، وذلك في سن 18 عامًا، أي قبل 3 سنوات من الذكور. لافتة إلى أن نحو 8% من العمانيين دخنوا السجائر .

وأشارت الدراسة التي أعدتها وزارة الصحة العمانية، ونشرتها صحيفة “تايمز أوف عمان” الناطقة باللغة الإنجليزية، إلى أن العمانيين يدخنون ما يزيد عن 10 سجائر يوميًّا.

وأظهرت بأن متوسط استهلاك الرجال من السجائر يبلغ نحو 9.2 سيجارة يوميًّا، في حين يقل معدل استهلاك النساء بشكل كبير، إذ يبلغ نحو 2.1 سيجارة فقط.

ووفقًا للدراسة، فإن 15.1% من المواطنين العمانيين هم مدخنون دائمون، في حين تبلغ هذه النسبة بين النساء حوالي 0.4% فقط، وبين الوافدين نحو 13.4%.

وبالنسبة لاستهلاك الكحول، أفادت الدراسة بأن نحو 0.4% من العمانيين يستهلكون هذه المشروبات، فيما تبلغ تلك النسبة بين الوافدين حوالي 4.8%، مشيرة إلى أن النسبة بين الرجال في السلطنة تبلغ نحو 2.5%، فيما تبلغ بين النساء 0.6% فقط.