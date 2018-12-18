أسعار النفط تنخفض في ظل مخاوف بشأن تخمة الإمدادات

انخفضت أسعار خام برنت ما يزيد عن دولار، يوم الثلاثاء، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي، في الوقت الذي يثور فيه القلق بشأن فائض المعروض جرّاء تقارير عن تزايد المخزونات وتوقعات بإنتاج قياسي من النفط الصخري في الولايات المتحدة.

ويقول متعاملون، إن الأسعار تتعرَّض لضغوط بسبب المخاوف بشأن الطلب على النفط في المستقبل في ظل ضعف النمو الاقتصادي العالمي، والشكوك بشأن فاعلية تخفيضات الإنتاج المزمعة التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحلول الساعة الـ 06:15 بتوقيت غرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 58.62 دولار للبرميل، منخفضة 99 سنتًا أو 1.66% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجع برنت، الذي نزل ما يزيد عن 4% في الجلسات الثلاث الأخيرة، إلى 58.10 دولار للبرميل اليوم، منخفضًا ما يزيد عن 1.50 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنتًا أو 1.82% إلى 48.97 دولار للبرميل.

وانخفض خام برنت والخام الأمريكي ما يزيد عن 30% منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول بسبب تخمة المخزونات العالمية، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط عند مستويات غير مسجلة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017.