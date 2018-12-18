ملكة جمال إقليم كردستان جاليا سيروان تتلقى تهديدات بالقتل

كشفت ملكة جمال إقليم كردستان العراق جاليا سيروان، يوم الثلاثاء، تلقيها تهديدات بالقتل.

وقالت سيروان في تصريحات لوسائل إعلام كردية، إنها “تلقت تهديدات بالقتل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية”.

وأكدت رغم ذلك أنها “لن تغادر كردستان لأنها تقيم في أكثر عواصم العالم أمانًا وتحديدًا في أربيل”، على حد وصفها.

وتلقى العديد من النجوم العراقيين رسائل تهديد بالقتل والتصفية، وذلك بعد اغتيال الموديل العراقية تارة فارس في أيلول/ سبتمبر الماضي؛ ما أثار مخاوف من موجة قتل قادمة قد تطال نجومًا وفنانين آخرين.

وشهدت بغداد وبعض المحافظات العراقية، خلال الشهرين الماضيين، حوادث اغتيال وتصفية راح ضحيتها اثنتان من صاحبات مراكز التجميل، وعدد من قادة المظاهرات في المحافظات العراقية الجنوبية، كان آخرها مقتل رجل الدين الناشط في البصرة، وسام الغراوي، والموديل العراقية تارة فارس في بغداد.

وفازت جاليا بمسابقة ملكة جمال كردستان عام 2016، ومن المقرر أن يتم اختيار ملكة جمال جديدة خلال الشهر الجاري.