العراق.. إطلاق سراح “DJ عيوش” المتهمة بقتل تارة فارس

أفادت وسائل إعلام عراقية محلية، اليوم الإثنين، بأنها أطلقت سراح الموسيقية ومتعهدة الحفلات “DJ عيوش”، صديقة تارة فارس المقربة، والمتهمة بقتلها، بحسب مصادر أمنية.

ونقلت تلك الوسائل عن مصادر أمنية قولها، إنّ “السلطات العراقية أخلت سبيل عيوش؛ بعد أن ثبت عدم تورطها بقضية مقتل المودل ووصيفة ملكة جمال بغداد تارة فارس”.

وكشف مصدر مطلع، أمس الأحد، تفاصيل جديدة بشأن ملف اعتقال متعهدة موسيقى الحفلات الشهيرة “DJ عيوش”، على خلفية مقتل عارضة الأزياء تارة فارس.

وقال المصدر، إن “الجهات الأمنية ستطلق سراح عيوش خلال اليومين المقبلين، بعد أن تمت الإجراءات الرسمية بشأنها، إثر اعتقالها بشأن حادثة مقتل عارضة الأزياء تارة فارس“.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “اعتقال عيوش جاء لثبوت وجود اتصالات جرت بينها وبين فارس قبل وقوع الحادث بفترة وجيزة، فضلًا عن ورود اتصال من عيوش إلى هاتف تارة بعد مقتلها مباشرة”.

وكشف المصدر، أن “اتفاقًا كان قد جرى بين تارة فارس وعيوش على وجبة غداء قبل مقتلها”، مشيرًا إلى أن “كل تلك المقدمات دفعت إلى اعتقال عيوش، على الرغم من عدم وجود اتهام مباشر لها”.

ولفت المصدر، إلى أن “إطلاق سراحها سيتم فعلًا خلال اليومين القادمين، بعد أن تم رفع أوراق التحقيق الخاصة بها إلى قاضي التحقيق، التي لا تشير إلى تورطها في الحادث”.

وكان مصدر أمني قد كشف، الأربعاء 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، تفاصيل القصة الكاملة لاعتقال (DJعيوش) الصديقة المقربة من المودل تارة فارس، التي قتلها مسلحون في بغداد بتاريخ 27 أيلول الماضي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية لوسائل إعلام عراقية، إن “الموسيقية عيوش اعتُقلت في مطار بغداد الدولي أثناء محاولتها السفر لإحياء حفلة في إحدى الدول العربية، بعد مقتل تارة فارس في منطقة كمب سارة بالعاصمة بغداد”.

وبين المصدر أنه “تم التحقيق معها في المطار بعيدًا عن قضية تارة فارس ومنعت من السفر آنذاك، لكن تم إخلاء سبيلها، بعدها تم توجيه استدعاء ثانٍ لها من قبل مديرية إجرام العلوية؛ لغرض التحقيق، وبعد الوصول تم توقيفها على ذمة التحقيق؛ كون عيوش مقربة جدًا من تارة”.

واعتقلت عيوش قبل 3 أسابيع، وتم توقيفها على ذمة التحقيق بالعاصمة بغداد، واشتهرت الدي جي عيوش بإحيائها الحفلات والأعراس في العراق.

وكان مصدر مطلع قد كشف، في وقت سابق، عن آخر نتائج التحقيق بمقتل المودل ووصيفة ملكة جمال بغداد تارة فارس، مؤكدًا أن “التحقيقات الجارية حول القضية لم تتوصل لمعرفة مكان الجناة الذين نفذوا الجريمة وما زالوا هاربين من وجه العدالة”.

وأشار إلى أنّ “الأجهزة المختصة حققت مع بعض معارف الضحية، وما زالت تواصل التحقيقات للتوصل إلى خيوط تطيح بالفاعلين”، مضيفًا أن “نتائج التحقيق النهائية ستعلن فور اكتماله”.

وأطلق مسلحون يستقلون دراجة نارية، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، النار على المودل تارة فارس وهي بسيارتها، في بغداد؛ مما أسفر عن مقتلها في الحال، فيما أعلنت وزارة الداخلية تشكيل فريق للتحقيق في الحادثة.

وكان وزير الداخلية قاسم الأعرجي قد قال في حديث متلفز، إن “قتلة تارة فارس هم أنفسهم من قتلوا الشاب كرار نوشي”، مبينًا أنهم “ينتمون لمجموعة متشددة، وسيتم عرض أفرادها بعد إلقاء القبض عليهم”.