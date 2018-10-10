العراق.. تفاصيل جديدة عن قتلة تارة فارس وارتباطهم باغتيال كرار النوشي (فيديو)

كشف وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطني في العراق قاسم الأعرجي، يوم الثلاثاء، عن المجموعة المتورطة بمقتل عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق 2015 تارة فارس، مؤكدًا أنها جماعة متشددة ومدربة على حد قوله، دون كشف مزيدٍ من التفاصيل حول سير التحقيقات.

وقال الأعرجي في تصريح تلفزيوني إن “قتلة تارة فارس هم نفسهم من قتلوا كرار نوشي”، مضيفًا أنها “جماعات تعمل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”.

وأثارت حادثة مقتل الموديل العراقية تارة فارس، وقبلها مقتل الفنان والشاب العراقي كرار نوشي ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العراقية، وغضبًا عراقيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الموديل العراقية تارة فارس، وهي وصيفة ملكة جمال العراق العام 2014، وملكة جمال بغداد لعام 2015، قُتلت برصاصات، أطلقها عليها مجهول في العاصمة بغداد.

وتعد عملية اغتيال تارة فارس في بغداد هي الرابعة من نوعها خلال العام الجاري، بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار على الناشطة الحقوقية العراقية سعاد العلي في مدينة البصرة، ثم توفيت صاحبتا مركزي تجميل وهما رفيف الياسري ورشا الحسن في ظروف غامضة، وتوفيت رشا الحسن مديرة مركز للتجميل، في 23 آب/أغسطس الماضي، بعد أيام من وفاة خبيرة التجميل المعروفة رفيف الياسري.