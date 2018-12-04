العراق يوقف العمل بالنقاط الجمركية بين كركوك وكردستان

أعلن راكان الجبوري محافظ كركوك بالوكالة، الثلاثاء، عن وقف العمل بالنقاط الجمركية بين محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان شمال العراق.

وقرَّرت الحكومة العراقية، الأربعاء الماضي، توحيد الرسوم الجمركية مع الإقليم وتسهيل إجراءات المرور وإزالة الحواجز والعراقيل بين الإقليم وبقية مناطق العراق، في مؤشر جديد على تحسّن العلاقة بين الطرفين.

وقال الجبوري، في تصريح صحفي، إن “هيئة الجمارك العراقية أجرت اتصالًا هاتفيًّا مع مدير النقاط الجمركية في كركوك، لإيقاف عمل النقاط الجمركية التي وضعتها الحكومة العراقية بين كركوك ومحافظات إقليم كردستان”.

وذكر الجبوري أنه “قرَّر سحب جميع الموظفين من تلك النقاط الجمركية، وإعادتهم إلى مقر مديرية جمارك المنطقة الشمالية، وإيقاف العمل في النقاط.”

وبدأت الحكومة العراقية، بتحصيل رسوم جمركية عبر نقاط وضعتها بين محافظة كركوك ومحافظات إقليم شمال العراق، بتاريخ الـ22 من سبتمبر/أيلول 2018.

ومرارًا، طالبت حكومة إقليم كردستان بتوحيد الرسوم الجمركية مع باقي محافظات العراق؛ لأنه يعني زيادة البضائع التي تدخل البلاد عبر منافذ الإقليم مع إيران وتركيا، عندما تفرض عليها الرسوم مرة واحدة.

ومن شأن توحيد التعرفة الجمركية تخفيف عبء الرسوم على التجار.

وترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدوديين يقعان في محافظة دهوك بإقليم كردستان، وهما: إبراهيم الخليل/ فيشخابور من الجانب التركي، وسرزيرة/ أوزوملو من الجانب التركي.

كما يرتبط الإقليم مع إيران بثلاثة معابر حدودية رسمية هي: باشماخ، وبرويزخان، وحاج عمران.‎

ويؤشر توحيد الرسوم الجمركية مع الإقليم من جانب الحكومة العراقية، على تحسّن العلاقة بينها وبين إقليم كردستان، بعد توترها على نحو غير مسبوق في أعقاب استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم العام الماضي.