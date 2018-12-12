ماذا قالت نيكول سابا عن ارتدائها الفستان ذا الـ10 ملايين دولار؟ (فيديو)

كشفت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، لأول مرة، عن رد فعلها عقب ارتدائها فستان الزفاف في “الديفيلية” الخاص بمصمم الأزياء المصري هاني البحيري، والذي أثار ضجة واسعة؛ بسبب سعره الذي وصل إلى 200 مليون جنيه مصري؛ “10 ملايين دولار”.

ونشرت نيكول مقطع فيديو، عبر صفحتها على موقع “إنستغرام”، وهي تصعد على المسرح مرتدية الفستان المثير للجدل، وكتبت تعليقًا قائلة: “غريب الإحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة”، متجاهلة الحديث عن سعره، والجدل الذي أثاره على مواقع التواصل بسبب المبالغة في ثمنه.

وكان هاني البحيري قد أكد خلال تصريحات صحفية أن الفستان سعره بالفعل 200 مليون جنيه مصري، وذلك لاحتوائه على أحجار الماس والمجوهرات الثمينة.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت خلال الفترة الماضية جدلًا واسعًا فيما يخص إطلالات الفنانات، بدأت بانتقادات حادة للفنانة رانيا يوسف، بسبب فستانها الجريء في ختام مهرجان القاهرة، تلتها صورة مسربة للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ترتدي فيها فستانًا شفافًا يكشف عن جسدها بشكل فاضح، وآخرها نيكول سابا.