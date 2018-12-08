هل فضحت صورة مسربة زواج هيفاء وهبي من مدير أعمالها؟ (صورة)

عادت أخبار علاقة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها محمد وزيري، لتشغل اهتمامات الجمهور من جديد، خصوصًا بعد تداول صورة جديدة مسربة تحمل الطابع الرومانسي لهما، ما أثار الشكوك مجددًا حول شائعة زواجهما السري.

وتباينت ردود أفعال الجمهور حول علاقة هيفاء بوزيري، لكن الآراء صبت في مجملها باتجاه واحد وهو وجود علاقة رومانسية تجمعهما في طريقها إلى الزواج، إذ علق أحد المتابعين قائلًا: “مشروع زواج بالطريق”.

وأثارت الصورة موجة من ردود الأفعال إذ كتبت إحدى المستخدمات: “طب والله لايقين لبعضكم؛ رغم إني ما أبلع هيفا بالآونة الأخيرة”، وعلق آخر: “ما بظن مدير أعمالها بس مبين عشيقها”.

يذكر أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مؤخرًا صورًا تظهر فيها هيفاء وهبي تحتضن مدير أعمالها بطريقة رومانسية.

وكان الوزيري فاجأ هيفاء في مارس الماضي بعيد ميلادها في العاصمة المصرية القاهرة مع ملاحظة ارتدائها نفس الخاتم الذي ارتداه هو.